Au Luxembourg: Les abris antiatomiques vont-ils fleurir dans les jardins?

Vends maison avec garage, piscine et… abri antiatomique. Vous aurez beau chercher, voici le genre d’annonce encore plus difficile à trouver au Luxembourg qu’un logement à prix abordable. Et pour cause, contrairement à des pays comme la Finlande, l’Autriche et surtout la Suisse, qui compte plus de 300 000 abris (assez pour accueillir en cas de besoin toute la population du pays), le Luxembourg n’a pas cette tradition.