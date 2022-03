Mode – Les accessoires pour affronter l’hiver

La fourrure, c’est la matière de la saison automne-hiver. Bien sûr, on en fait encore des manteaux, mais elle se décline aussi en bonnets, en écharpes, en étoles. On la trouve à l’intérieur de nos chaussures débordant sur le revers, bordant les capuches de nos manteaux. Un peu partout, elle est appliquée par touches, sur nos manches et nos cols. Elle s’invite sur les sacs à main. Et a même débordé dans le dressing de ces messieurs. La bonne nouvelle: la fourrure est tout aussi splendide et bien plus moderne en synthétique.