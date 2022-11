Cryptomonnaies : Les accusations de Binance contre FTX secouent le secteur

Les inquiétudes autour de la plateforme d'échanges FTX, alimentées par son rival Binance qui a annoncé se débarrasser d'une de ses cryptomonnaies, secouent ce marché et font chuter le cours du bitcoin.

Le bitcoin tombait de 5,3% à 19 583 dollars vers 14H10 mardi, désarçonné par ce duel entre deux des trois plus grandes plateformes d'échanges. La cryptomonnaie propre à la plateforme FTX, le FTX Token (FTT) plongeait quant à elle de 25,4% à 16,63 dollars, un niveau plus vu depuis début 2021.

Un manque de diversité qui a été démenti par la dirigeante d'Alameda Research mais qui rappelle aux investisseurs l'exemple désastreux de Luna, cette fondation dont la cryptomonnaie terra s'était écroulée en mai et dont le fondateur est désormais recherché par Interpol.

Deux patrons aux images publiques différentes

«Liquider notre position dans FTT est juste un moyen de gérer le risque et d'apprendre de Luna», a asséné Changpeng Zhao sur Twitter. «Un concurrent essaye de nous attaquer avec des rumeurs non fondées. FTX va bien. Nos actifs vont bien», a répondu Sam Bankman-Fried lundi.

Les deux patrons, plus connus sous leurs initiales, cultivent des images publiques diamétralement opposées. «SBF», 30 ans, répond posément aux questions des régulateurs comme des journalistes et affirme souhaiter un cadre légal plus clair pour le secteur, même si le siège social de FTX reste aux Bahamas. «CX», 45 ans, est au contraire un virulent partisan de la décentralisation des cryptomonnaies.