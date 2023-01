France : Les accusations de viol contre le ministre Darmanin tombent à l’eau

La cour d’appel de Paris a confirmé mardi, le non-lieu rendu en juillet dernier, au bénéfice du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin , accusé par Sophie Patterson-Spatz de l’avoir violée en 2009, a appris l’AFP de sources proches du dossier. Le procureur général de Paris, Rémy Heitz, a confirmé dans un communiqué le sens de cette décision de la chambre de l’instruction qui vient déblayer un peu plus l’horizon politique de Gérald Darmanin, en mettant un terme à ce dossier très sensible, ouvert depuis 2017.

L'avocate de la plaignante, Me Elodie Tuaillon-Hibon, évoquait au contraire un «viol par surprise» et un rapport sexuel «extorqué», «ni libre, ni consenti». L'avocate avait dit son souhait d'avoir «enfin droit à un peu de justice», car «les éléments à charge pour le viol sont présents dans le dossier». Les avocats du ministre de l'Intérieur, Mes Pierre-Olivier Sur et Mathias Chichportich, devaient réagir dans la journée, tout comme Me Elodie Tuaillon-Hibon. Mme Patterson-Spatz, 50 ans, a déposé une première plainte pour viol contre M. Darmanin au printemps 2017, pour des faits qui se seraient produits à Paris en 2009.