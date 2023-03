Environnement: Les achats d’eau en bouteille empêchent l’accès universel à l’eau potable

«La perception est que l’eau en bouteille est l’option la plus saine», explique Zeineb Bouhlel, autrice principale de l’étude. «Mais nous avons démontré que ce n’est pas nécessairement le cas, et que les gens paient l’eau en bouteille beaucoup plus cher, de 150 à 1000 fois plus que pour un litre d’eau du robinet», ajoute la chercheuse l’Institut pour l’eau, l’environnement et la santé au sein de l’Université des Nations Unies, basée à Hamilton, au Canada.