«How I Met Your Mother» : Les acteurs de «HIMYM» pleurent la fin de la série

Cette fois, c'est vraiment fini. Les acteurs de «How I Met Your Mother» ont lu vendredi le scénario du dernier épisode, avec une émotion non dissimulée.

«Voilà comment s'est passée la lecture du scénario final» a tweeté vendredi Alyson Hannigan en postant une photo du script et d'une boîte de mouchoirs bien entamée. L'interprète de Lily avait déjà craqué il y a quelques jours sur un plateau télé lorsqu'elle avait évoqué, en présence de toute l'équipe, la fin de «How I Met Your Mother» .

La fin après 9 saisons

À propos de la réunion avec les créateurs, une source a par ailleurs déclaré à UsWeekly: «Tout le monde était en train de pleurer. C'est une fin magnifique et tout le monde le sent bien. Cobie (Robin) était assise à côté de Neil (Barney), Alyson (Lily) était auprès de Jason (Marshall) et tout le monde échangeait des sourires tristes. Ils ont vécu avec ces rôles pendant si longtemps!»