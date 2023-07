«Orange Is The New Black»: Les acteurs n’étaient pas assez payés pour vivre

Danielle Brooks (à g.) et Dascha Polanco dans «Orange Is The New Black».

Proposée pour la première fois en 2013 par Netflix, «Orange Is The New Black» a duré sept saisons, et a été saluée autant par les critiques que par les spectateurs, figurant parmi les séries originales les plus visionnées de la plateforme, et faisant de ses acteurs des stars dans le monde entier. Seulement, il semblerait que les salaires n’aient pas été à la hauteur du succès.