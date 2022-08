Au Luxembourg : Les activistes ont quitté la forêt de Bascharage

«Nous avons eu beaucoup de succès pendant l'occupation: nous avons construit un grand cercle de supporters, se félicite Bobibleift. Nous avons prouvé que les occupations forestières ne fonctionnent pas que dans d'autres pays. Nous avons vu que les Luxembourgeois sont prêts à aller plus loin lorsqu'il s'agit de lutter contre le changement climatique et de protéger la nature». Interrogé par L'essentiel sur le nombre de personnes qui sont venues les soutenir, le collectif n'était pas joignable dans l'immédiat.

Quoi qu'il en soit, ce dernier indique qu'il va poursuivre son action le 22 octobre prochain, à la gare de Bascharage/Sanem. «Pour donner au gouvernement et à tous ceux qui ont voté pour la construction du contournement une autre chance de repenser leur position, nous aimerions les inviter à une visite à pied à travers les terrains touchés», expliquent les activistes.

Organisée par le collectif Bobibleift et guidée par le biologiste Roger Schauls, cette randonnée «dévoilera l'importance et la singularité du Bobësch et du Zämerbësch». L'expert abordera également «l'importance de ces forêts par rapport à la crise climatique». En outre, Bobibleift prévient qu'il pourrait occuper de nouveau, «le cas échéant», les forêts de Bascharage.