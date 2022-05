Eurovision et guerre : Les adieux du leader de Kalush Orchestra à sa compagne

Oleh Psiuk, comme les autres membres du groupe qui a remporté l'Eurovision, doit rejoindre le front en Ukraine.

«S'il vous plaît, aidez l'Ukraine et Marioupol! Aidez Azоvstal», avait-il lancé sur scène. C'est aujourd'hui à lui et ses comparses d'aller prendre les armes pour bouter les forces russes hors d'Ukraine. Le président Zelensky a promis d'organiser «un jour» l'Eurovision dans une Marioupol «libre, pacifique et reconstruite», en référence à cette ville martyre, où les derniers combattants ukrainiens sont retranchés dans l'aciérie d'Azovstal.