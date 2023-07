Évaluation du dispositif: Les adultes sans enfants pénalisés par le REVIS

Le REVIS remplace le revenu minimum garanti (RMG) depuis le 1er janvier 2019 mais est-il plus avantageux pour les bénéficiaires? Oui, s’est félicité Max Hahn, ministre de la Famille et de l’Intégration, en présentant le rapport final sur l’évaluation du dispositif élaboré par le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) et de et l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS). «Les montants destinés aux familles avec enfants et plus spécifiquement ceux destinés aux familles monoparentales avec enfants permettent à ces familles de disposer de moyens financiers plus élevés par rapport à ceux dont elles auraient bénéficié dans le contexte du RMG», indique le ministère.