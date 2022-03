Thaïlande : Les affrontements sèment la mort à Bangkok

Les militaires ont ouvert le feu vendredi sur les manifestants antigouvernementaux lors d'affrontements en plein centre de Bangkok qui ont fait au moins trois morts et 46 blessés.

En moins de 24 heures, quatre personnes ont été tuées et au moins 57 blessées, portant le bilan total de cette crise depuis mi-mars à 33 morts et près d'un millier de blessés. Trois journalistes ont été touchés par balles en couvrant les événements, un photographe du quotidien thaïlandais Matichon, un caméraman canadien de la chaîne de télévision France 24 et un autre caméraman de la chaîne câblée thaïlandaise Voice-TV. Les leaders des «chemises rouges», qui ont juré la chute du gouvernement, ont accusé le Premier ministre Abhisit Vejjajiva d'avoir commencé «la guerre civile» et exigé le retrait des troupes autour du quartier qu'ils contrôlent.