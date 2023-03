Dans la capitale: Les agents de sécurité font leur retour ce soir en Ville

«Bien sûr, la meilleure solution serait une présence policière supplémentaire dans la rue. Mais nous ne sommes pas les chefs de la police et la formation prend du temps. Nous faisons avec les moyens qui sont les nôtres», confiait mardi la bourgmestre de la capitale, Lydie Polfer. À partir de ce mercredi soir, des agents de sécurité seront de retour dans les quartiers de la Gare, de Bonnevoie et dans la ville haute. C'est la société Vigicore, déjà active notamment au marché de Noël, qui a hérité du contrat d'une année pour lequel un crédit de 600 000 euros est prévu au budget.

Sans chien, deux équipes de deux seront actives dans chacun des trois quartiers, soit douze agents. «De 17 à 23h la semaine et jusqu'à 1h du matin le week-end», précise la bourgmestre. Leur mission: assurer le gardiennage et la surveillance de biens appartenant à la Ville. «Une action complémentaire au service À vos côtés», insiste Lydie Polfer.

«Surtout pour les gens qui sont dans la ville au quotidien»

Pour l'élue, «même si avec le printemps les touristes reviennent, ces mesures sont surtout pour les gens qui sont dans la ville au quotidien et vivent cette situation tous les jours. Elle ne s'est pas améliorée cet hiver. Même si ce n'est pas comparable avec certaines autres villes, nous qui avions l'habitude d'un climat plus tranquille, nous voudrions y revenir».

La réforme qui doit modifier la loi de 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, n'a pas encore abouti. Le ministère de la Justice se dit «dans l'attente de l'avis du conseil d'État». Le ministère de la Sécurité intérieure rappelle pour sa part à L'essentiel que, comme l'a souvent répété le ministre Henri Kox, «le maintien de l’ordre dans l’espace public est la mission légale et la responsabilité des forces publiques, donc de la police grand-ducale».

Caméras à Hamilius?

Mais il ajoute que le gardiennage de bâtiments privés «relève du secteur privé. C’est la responsabilité de l’entreprise de gardiennage et du partenaire contractuel de veiller à la bonne exécution des missions, soit la délimitation des tâches et le périmètre à couvrir, tel que précisé dans leur contrat et selon la loi en vigueur».