À Luxembourg-Ville: Les agents de sécurité pourraient commencer leur ronde dès 15h

LUXEMBOURG - La bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer, déplore la hausse de la criminalité dans le centre-ville et réclame une plus grande présence policière. En attendant, les agents de sécurité privée pourraient être présents plus longtemps.

«On le demande et on le redemande»: Lydie Polfer veut plus de policiers dans la capitale. Editpress

L’insécurité augmente dans la capitale, et selon la bourgmestre de la Ville, Lydie Polfer, il s’agit plus d’une réalité que d’un sentiment. En citant en exemple les récents actes de violences qui ont émaillé les rues de la capitale au cours des dernières semaines, cette dernière a déploré, mercredi, une situation qui se dégrade de jour en jour.

«Nous lisons tous les jours dans la presse des attaques au couteau, des vols avec violences. La situation sécuritaire s’est considérablement dégradée», a-t-elle expliqué. Le dernier rapport de la police sur la délinquance note une augmentation des «affaires et infractions» de 25% (+7 651) en un an dans le pays. Des données plus précises concernant la capitale sont attendues dans quelques jours, mais pourraient dépasser 40% des infractions totales.

Pour tenter de rassurer sa population, la bourgmestre a annoncé sa volonté d’étendre la durée de présence des agents de sécurité privée dans les parcs. «Un avenant au contrat doit être signé pour qu’ils débutent leur service à 15h» a-t-elle affirmé. La proposition doit être soumise au collège échevinal qui se réunira vendredi et les discussions se poursuivent entre les autorités communales et l'entreprise prestataire.

Renforcer la présence policière

Actuellement, six équipes de deux agents de sécurité patrouillent dans les parcs de la Ville, de 17h à 23h en semaine, et jusqu'à 1h du matin, le week-end. «Quand on les a engagés, on nous a beaucoup critiqués, mais les citoyens en redemandent. Ils en ont besoin» a-t-elle ajouté, précisant qu'une amélioration de la situation passe avant tout par une présence policière plus importante dans l’espace public.

«On le demande et on le redemande. On nous l’a promis. Je sais que la police n’a pas toujours les moyens d’intervenir. C’est aussi une question d’organisation» a-t-elle martelé, affirmant qu’un changement d’organisation pourrait permettre à la police de renforcer sa présence sur le terrain. Une question qui devrait être largement abordée au cours des prochaines semaines dans son parti, le DP, alors que les échéances électorales approchent.

