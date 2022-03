Les agents en ont assez d'enquiller les contrats

KIRCHBERG - La Cour de justice européenne se penche sur les conditions d'emploi des agents contractuels.

C'est la règle au sein des institutions européennes. En tout cas pour les agents affectés à des tâches dites «non essentielles». Comprenez à un travail de remplacement. «J'attends toujours que l'on me prouve que mon travail est non essentiel», raille Julie. Environ 10 000 agents sur l'ensemble des institutions et agences communautaires sont contractuels. Bon nombre dans la même situation de précarité indiquent les syndicats.