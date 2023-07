«Les agriculteurs défendent aussi l'environnement»

«La météo est un peu plus compliquée que l'an passé mais dix degrés de moins c'est idéal pour les animaux et se balader dans les allées de la Foire», soulignait Jeff Boonen responsable de l'organisation. «Vendredi, on a commencé avec plus de 3 000 enfants, 500 de plus que les autres années. C'était une journée bien remplie à 10 000 personnes. Samedi, il y a eu du monde tout le temps malgré la pluie et ce dimanche on voit que ce sera un succès».