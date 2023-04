Soutien au Luxembourg: Les aides à l’énergie «aident d’abord les petits revenus»

Les différentes aides destinées à faire face à l’inflation des prix de l’énergie «touchent aussi les gros revenus», reconnaît Nora Back, présidente de l’OGBL, qui ne veut cependant «pas jouer la division entre les petits et gros revenus». Le plafonnement des prix du gaz, de l’électricité et du mazout a été prolongé lors de la tripartite du 3 mars, avec l’aval de tous les partenaires sociaux.

Le reproche régulièrement formulé est que les plus riches, plus grands consommateurs d’énergie, en tirent un soutien plus conséquent. «Les premiers bénéficiaires des subventions sur l’énergie sont toujours les petits salaires, car ils consomment une plus grande part de leur revenu» à ce poste de dépense, a au contraire défendu la syndicaliste après le comité national de l’OGBL. L’effet des mesures serait «plus important» pour les plus modestes.