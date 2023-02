Économie au Luxembourg: Les aides d’État tournent encore à plein régime

Le choc de la pandémie en 2020 a constitué un tournant dans le montant des aides accordées par l’État aux entreprises. «Certaines ont profité de l’occasion pour se transformer», souligne le ministre. Les aides ont effectivement été orientées vers la recherche et développement (218 millions), l’environnement (95 millions) ou l’investissement post-crise (programme Néistart, 83 millions). Le volet réservé aux PME s’est élevé à 16 millions d’euros, mais ces entreprises «ont largement bénéficié des autres programmes, par exemple deux tiers de celui pour la recherche et développement», détaille Bob Feidt.

La guerre en Ukraine, et la crise énergétique qui s’est ensuivie, a nécessité des subsides «pour supporter les surcoûts». «L’État a eu pleinement son rôle à jouer pendant la période», analyse le ministre socialiste. Il note «un risque pour notre économie si le protectionnisme réapparaît». De nombreux États ont lancé des programmes d’aides, obligeant les autres à s’aligner et engendrant le risque d’une course à l’armement. «Une très grande partie des aides étaient liées aux transitions vertes et digitales. Ce que l’on voit aux États-Unis et ailleurs, c’est avant tout une adaptation de l’économie à la décarbonation», estime Franz Fayot.