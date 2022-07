ECHTERNACH – Un an après, les inondations ont laissé des traces sur les murs et dans les têtes.

Un an après les inondations : «Les aides, on les attend encore»

Vincent Lescaut

Des crues à la sécheresse. En furie il y a un an, la Sûre était bien basse mercredi à Echternach. On s'y baignait ou faisait du canoë. Mais les traces sur les façades de la rue de la Gare restent telles des cicatrices des crues des 14 et 15 juillet dernier et une odeur d'humidité mêlée d'hydrocarbures flottait encore dans certains commerces.

Les stigmates les plus profonds sont dans les têtes... et les comptes en banque. «On a mis quatre mois pour tout nettoyer, déshumidifier. Tout a été refait, même les murs. On est repartis de zéro, de moins un même», racontent Joana et sa patronne Monika, rencontrée l'an passé en train de frotter les vitrines de sa boutique de bijoux dévastée.

Vincent Lescaut

Monika, il y a un an dans sa boutique.

«Ce qui était assuré a été payé mais on a eu bien plus de pertes. On a toujours peur. Quand ils annoncent de la pluie, on a le cœur qui tape. Moi, c’est mon boulot et Monika c’est sa vie aussi», dit Joana qui «jusqu’ici, ne voit pas ce qui a été fait pour que ça n’arrive plus».

Tout près de là, au Kafé Beim Cyrille, la terrasse est pleine. Le bar, totalement renové, avait ouvert un mois avant les inondations. «On a eu 1,40 m d'au dans le bar. Tout le mobilier neuf, les appareils électriques ont dû être changés. Grâce à l’aide de volontaires on a été les premiers à rouvrir, une semaine après mais on a été tout seuls pendant un mois et demi», racontent Cyrille le patron et Aurélien.

Vincent Lescaut

«J’ai eu des dégâts pour 40 000 euros. L'assurance n'a rien pris. On entendait que l’État allait payer, qu’on aurait des aides, j’attends encore», note Cyrille. «Pour que l’Etat paie, il fallait que j’achète le matériel pour fournir les factures et qu’ils puissent les rembourser. Mais si j’avais eu l’argent, je n’aurais pas demandé d'aide.

Donc j’ai acheté petit à petit… On s’est débrouillé avec ce qu’on avait», poursuit Cyrille qui admet des retards de paiement envers la caisse maladie, les impôts… On règle au fur et à mesure». «Heureusement les clients ont été solidaires. Même avec des trous par terre, les machines dans le bar, les gens venaient et faisaient la fête et cela nous a aidés à rester debout».

Vincent Lescaut

«Ça a bien repris pour moi, raconte Lucia, propriétaire d'une boutique de lingerie voisine. J’ai reçu la moitié des aides de l’État mais pas tout, «J’avais peur de devoir fermer. Mais mes clientes fidèles m’ont dit "tu ne vas pas t’arrêter là sinon où va-t-on aller?". J’ai eu le courage de continuer». Mais, elle n'a pas tout refait dans la boutique. «J’ai fait mon business 15 ans… je vais continuer trois ans et ensuite ce sera fini».