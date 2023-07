Mesure de salubrité: Les aires de l'A31 dans un «état déplorable» fermées jusqu'à nouvel ordre

«Le lundi 24 juillet 2023, face aux déchets jonchant le sol et à l'état déplorable des toilettes des aires de Porte de France et d'Entrange, situées sur l'A31, la Direction interdépartementale des Routes Est (DIR Est), a pris la décision de les fermer pour une durée indéterminée», a-t-elle indiqué mardi, dans un communiqué. «Bien qu’un entretien quotidien soit effectué, l'état inacceptable dans lequel se trouvent ces aires de repos, du fait du comportement de certains usagers peu respectueux, a nécessité leur fermeture pour des questions de salubrité», ajoute-t-elle.

Cela «engendre un coût humain et financier important» qui pèse sur le contribuable, rappelle-t-elle, puisque le réseau «n'est pas concédé et n'est pas financé par un péage». Avant de conclure: «Ces incivilités récurrentes en constante augmentation grèvent d'autant plus le budget alloué à la sécurité et à l'entretien classique de notre réseau».