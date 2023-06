Débat au Luxembourg: «Les aliments achetés avec les chèques-repas ne regardent personne»

Présenté la semaine dernière, «le nouveau dispositif se veut plus moderne et plus flexible, tout en offrant plus de pouvoir d'achat aux bénéficiaires de chèques-repas» a salué l'ULC, dans un communiqué transmis mercredi. «Mais ce qui semble être une bonne chose en soi présente plusieurs écueils, à commencer par la numérisation complète des chèques-repas».