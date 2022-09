Idée tourisme: Les Alpes du sud, une simplicité au naturel

Briançon est marquée par une organisation peu banale: nichée dans la vallée de la Guisane, la ville est scindée en deux parties, la basse à 1 200 m d’altitude, et la haute à 1 326 m. Ce qui en fait la deuxième ville la plus haute d’Europe, après Davos, en Suisse. Les deux parties sont reliées par la peu banale «chaussée», une artère toute droite mais extrêmement pentue, avec ses passages à 18%, sur laquelle passent les voitures et les cyclistes les plus en forme.