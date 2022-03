Au Luxembourg – Les amateurs de jardinage apprécient le retour des beaux jours

Il fait beau, il fait doux et les activités de jardinage reprennent vie chez les résidents. La preuve, les magasins spécialisés et les rayons voient leurs allées se remplir tout doucement. « Cela commence à reprendre, surtout avec le retour du beau temps. C'est pile la période de reprise» constate Eric, responsable de rayon dans un magasin du sud du pays. .

«On peut commencer à refaire le gazon, tailler les haies, fleurir le jardin » ajoute-t-il. Le soleil et la douceur qui baignent le pays depuis quelques jours ont ravi les amateurs de jardinage. «Je me suis dit que c’était le moment de venir fleurir un peu mon jardin et amener un peu de gaîté. Avec la crise sanitaire et maintenant la guerre en Ukraine, on en a tous un peu besoin» soupire une dame qui tient quelques pots de fleurs pour son petit jardin.