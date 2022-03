En Afghanistan : Les ambassades échappent toujours largement au contrôle des talibans

Les ambassades afghanes de par le monde se refusent toujours très majoritairement à représenter le nouveau régime, mais sont soumises à des difficultés financières croissantes et à la pression accrue de Kaboul.

Six mois après le retour des talibans au pouvoir, les ambassades afghanes de par le monde se refusent toujours très majoritairement à représenter le nouveau régime, mais sont soumises à des difficultés financières croissantes et à la pression accrue de Kaboul. La soixantaine de missions diplomatiques afghanes continuent presque toutes à laisser flotter le drapeau noir, vert et rouge de l’ancienne République plutôt que l’étendard blanc du nouveau régime taliban, l’Émirat islamique d’Afghanistan, qui n’a encore été reconnu par aucun pays.

Aucun des ambassadeurs nommés par l’ex-président Ashraf Ghani, déchu depuis sa fuite de Kaboul, le 15 août, n’a accepté de servir les talibans, dont ils rejettent l’interprétation ultra-rigoriste de l’islam. Certains, toutefois, ont quitté leur poste ou été poussés vers la sortie par les islamistes, qui sont ainsi parvenus à imposer leurs propres représentants dans quelques pays proches.

Salaires pas versés

«Les talibans ayant pris le pouvoir par la force et étant dépourvus de toute légitimité interne ou externe, et n’étant pas reconnus diplomatiquement, je n’obéis pas à leurs ordres», souligne Khaled Zekriya, ambassadeur à Rome. Comme ses collègues interrogés par l’AFP, il déclare «protéger la Constitution de notre Etat, la République, et les valeurs et les droits démocratiques précieux, pour lesquels nos partenaires internationaux et nous avons travaillé si dur ces 20 dernières années».

Ces diplomates disent s’exprimer au nom du peuple afghan et non plus de l’ancien gouvernement. Et tentent de convaincre l’Occident de maintenir une aide humanitaire directe auprès de la population, ou défendent la démocratie et les droits humains. «Les ambassades ont toujours un rôle très important à jouer, pour ce qui est de tenter d’accroître le soutien humanitaire, (ou) pour ce qui est des discussions politiques, ce qui doit être fait pour stabiliser la situation», estime l’ambassadeur à Oslo, Youssof Ghafoorzai.

Les soucis s’accumulent pourtant pour ces ambassadeurs, privés de tout soutien financier de Kaboul, avec qui tous les contacts sont rompus. Tous ont dû réduire le train de vie de leur ambassade, en se séparant d’une partie du personnel, en louant des locaux plus exigus, ou en économisant sur les frais de bouche et la facture d’électricité. Ils ont aussi augmenté les tarifs consulaires pour dégager de nouveaux revenus. «L’ambassade ne reçoit aucun fonds ni aucune assistance financière de Kaboul (...) Nous n’avons pas été en mesure de payer les salaires de notre personnel depuis des mois, et nous avons dû réduire au minimum les forces vives et les dépenses de la mission», explique l’ambassadeur à New Delhi, Farid Mamundzay.