Les Américains, dépités, s'attendent au pire

La débâcle du secteur financier se propage dans tous les États-Unis, faisant craindre aux Américains que le pire reste à venir.

Quelles seront les prochaines banques en «faillite»? Tous les Américains s'interrogent et redoutent le pire. (afp)

Alors que l’indice Dow Jones a connu lundi sa plus forte chute historique, perdant près de 800 points, l’inquiétude est montée dans tout le pays face à la crise née de l’éclatement de la bulle immobilière, la pire depuis la Grande Dépression de 1929.

Certains disent avoir complètement perdu confiance dans le système financier et se demandent quelle institution peut être considérée comme sûre dans la tourmente actuelle. «On se demande jusqu’où tout cela va aller», s’interroge Robert Gluck, 36 ans, monteur dans le cinéma.

Lisa Raynor, une responsable des ressources humaines de 32 ans, raconte que son mari et elle ont été consternés en voyant leur portefeuille investi en Bourse se réduire comme peau de chagrin. «Notre portefeuille a beaucoup souffert, mais nous ne savons pas où transférer notre argent», explique-t-elle. Robert Lanese, un coiffeur à la retraite, estime que la tourmente est surtout à mettre sur le compte de la politique des républicains.

«Plus de banques vont faire faillite, plus de gens vont perdre leurs emplois, et ça va continuer pendant un moment, quoi qu’il arrive demain», affirme-t-il. «Ce sont des jours tristes pour le monde, et en particulier pour l’Amérique», dit-il.