Conte de fées : Les «amoureux d'Adele» se sont mariés

Une date qui faisait sens, a expliqué Ashley: ils se sont fiancés en octobre et la jeune femme a mis «un 10/10» à la demande en mariage. En plus, le 10 octobre est un jour férié aux États-Unis, «c'était l'assurance que personne ne travaillerait» et pourrait participer à la fête.

La vidéo avait fait le tour du monde et avait été visionnée des millions de fois : lors d'un concert d'Adele au Griffith Observatory à Los Angeles, diffusé mi-novembre, Quentin avait demandé à Ashley de devenir sa femme. Un genou à terre, il avait déclaré: «Tu seras une mère fantastique pour nos enfants un jour, et je t’aime».

Le tout avec la complicité de la chanteuse britannique qui avait ensuite interprété «You Make Me Feel My Love» pour les deux tourtereaux. Une chanson qu'Ashley «ne peut plus écouter sans pleurer», a-t-elle confié à People .

