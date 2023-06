Rome: Les amoureux qui ont gravé leur nom sur le Colisée sont identifiés

Les Carabinieri sont parvenus à identifier un couple de touristes britanniques qui a endommagé le Colisée, l’un des monuments les plus célèbres et les plus anciens de Rome, en y gravant leur nom. La scène a été filmée avec un smartphone puis postée sur les réseaux sociaux, où elle a été repérée par les carabiniers, qui ont ensuite ou identifier et dénoncer les responsables.