Bande dessinée : Les amusantes péripéties d'un employé de bureau

«Stop Work» suit le parcours d’un cadre ambitieux qui subit quelques déconvenues dans son entreprise. Le résultat est franchement drôle.

«Refile le stagiaire aux mecs du service des devis, ils n’en branlent pas une», «J’aime saigner les fournisseurs pour augmenter les marges», «L’écologie, je m’en cogne». Fabrice Couturier, cadre d’une quarantaine d’années au service des achats chez Rondelles SA, est un personnage a priori peu sympathique. Ses collègues le méprisent, car le considèrent comme un fayot. Effectivement, Fabrice convoite clairement le bureau de chef de service et se voit déjà en poste.

Seulement, son monde s’écroule lorsque le directeur lui préfère une femme venue de l’extérieur. Le héros volontiers macho, grand consommateur de films porno, vit cela comme une humiliation et broie du noir dans son entreprise. Il s’agace des nombreux anglicismes abscons utilisés par sa nouvelle cheffe («Pourquoi tu ne parles pas français?!) et s’exaspère des initiatives du fameux service EHS (Environnement, hygiène, sécurité).

Réformes absurdes

Cette hilarante trouvaille des auteurs est un service dirigé par la rigide Ludivine, qui, sous prétexte de mesures sécuritaires, interdit de changer la pile d’une horloge, impose un sens de stationnement, dispense des formations pour apprendre à descendre un escalier, impose des séances de gymnastique au bureau ou encore demande un signalement de tous les accidents, même les bobos les plus infimes.

D'abord furibard, Fabrice, sur les conseils d’un syndicaliste jusqu'à présent honni, affronte finalement ses ennemis avec subtilité. «Pas en frontal, sinon t’es mort», explique le membre de la CGT. Le duo finira donc par proposer une série de réformes absurdes. «Stop Work» décrit avec brio la vie de bureau. Si le titre peut faire penser à un ouvrage très militant, il s’agit plutôt d’une dénonciation des règles idiotes au bureau et d’une description fine des rapports parfois compliqués entre les collègues contraints de se supporter. L’album est très agréable à lire, grâce aux dessins aérés et percutants de Morgan Navarro et au scénario de Jacky Schwartzmann, renforcé par des dialogues très drôles. À mettre entre les mains de tous les employés de bureau, qui reconnaîtront nécessairement une partie de leur quotidien.