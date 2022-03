Glou glou : Les Anglais aussi savent faire un excellent whisky

Pour la première fois depuis

un siècle, un whisky anglais sort des fûts.

«Le défi le plus important, c’est le jour où on prend la décision», raconte le directeur Andrew Nelstrop.

«Avant d’avoir pu tirer une seule goutte de spiritueux, on a déjà signé de gros chèques. Et on n’a toujours aucune idée si la distillerie va produire un whisky ordinaire ou un grand whisky...», ajoute-t-il.