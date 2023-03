Propagande russe: «Les Anglais mangent des écureuils et les Français ne se lavent plus»

La machine propagandiste russe tourne à plein régime et sa figure de proue, Olga Skabeyeva, ne se démonte pas quand il s'agit de démolir l'image des pays occidentaux. Mi-janvier, elle indiquait que les Gallois étaient contraints de manger de la nourriture pour animaux et chauffaient leurs aliments sur les radiateurs pour survivre eu égard au contexte économique. Elle était même allée jusqu'à affirmer que de nombreuses femmes britanniques se prostituaient pour mettre un peu de beurre dans les épinards.

Cette semaine, elle s'en est prise aux Français en s'appuyant sur un sondage récemment publié par l'Ifop qui indique qu'un tiers d'entre eux se privent de produits d'hygiène à cause du contexte économique. Dans un extrait repéré par nos confrères de 7sur7, la présentatrice présente nos voisins comme «des Français sales» et évoque des «millions» de personnes qui ne se lavent plus.

«13% des Français utilisent désormais moins de papier toilette, c'est terrible! 4 millions de gens n'utilisent plus de shampooing, 3,5 millions de gens n'utilisent plus de dentifrice pour se brosser les dents, 6 millions de Français n'utilisent plus de déodorant parce que ça coûte trop cher», assène-t-elle, dénonçant les «Français russophobes, sales et mal lavés».