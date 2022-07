Football – Euro féminin : Les Anglaises en finale de leur Euro

La meilleure buteuse de la compétition, Beth Mead, servie par Bronze, enchainait contrôle et frappe du pied droit. Imparable et 1-0. Et, dès la reprise, Lucy Bronze tuait les espoirs suédois. De la tête, la joueuse de Manchester City trompait Hedvig Lindahl pour porter le score à 2-0. Les Anglaises accentuaient ensuite leur domination face aux n°2 mondiales au classement FIFA. Hemp touchait à son tour la barre à la 58.

Dix minutes plus tard, c'est Alessia Russo qui enfonçait le clou et concluait d'une talonnade une jolie action collective. 3-0 à la 68e, la messe était dite. Un dernier but de Fran Kirby à la 77e ponctuait la rencontre sur un joli 4-0 et envoyait les Anglaises à Wembley pour poursuivre leur rêve. Elles y retrouveront les gagnantes de la demi-finale de mercredi, qui oppose la France à l'Allemagne, déjà 8 fois championne d'Europe.