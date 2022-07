Au Luxembourg: Les animaux de compagnie admis dans le tram

Un cousin de l'autruche dans le tram , la scène a épaté son monde samedi soir près de la Gare. Interrogé sur ses règles en la matière Luxtram renvoie à l'article 4 du règlement ministériel du 6 février 2020 sur les conditions de transport et les tarifs dans transports publics.

Alors que dit le texte? Peut-on effectivement entrer dans le tram ou un train avec n'importe quel animal? La loi prévoit que les voyageurs sont autorisés à introduire «à titre gratuit des objets et des animaux de compagnie et d’assistance». Ils doivent en assurer la «surveillance» et sont responsables de «tout dommage causé».