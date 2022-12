Au Luxembourg: Les animaux de compagnie seront aussi gâtés à Noël

À un jour du réveillon de Noël, la carte bancaire continue de chauffer dans les magasins pour les derniers cadeaux. Et les animaux sont loin d'être laissés pour compte. En tournant dans les rayons du magasin Josy Welter à la Belle-Étoile, Florence a porté son choix sur une peluche ourson rouge pour le chien de sa belle-sœur, «Je lui prends toujours un cadeau, comme pour tout le monde». Les cadeaux pour les animaux ont du succès. Friandises, jouets, peluches… les maîtres ont le choix pour gâter leurs chiens et chats, considérés pour la plupart comme «un membre à part entière de la famille», avoue Ceu, venue avec sa fille pour gâter leur berger australien, répondant au doux nom de Shiva. «C'est le chien de ma fille, elle est comme ma petite-fille», blague la résidente de Pétange. «On a lui déjà acheté plusieurs surprises, ici on lui prend des friandises en plus».