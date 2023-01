LUXEMBOURG – La douceur actuelle et, plus globalement, le dérèglement climatique, ont des effets sur la faune au Grand-Duché.

Au Luxembourg : Les animaux «doivent s'adapter» aux températures de plus en plus douces

Alors que 2022 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée au Luxembourg, la hausse globale des températures a également des répercussions sur la faune du pays. Les animaux et autres volatiles doivent s'adapter à la douceur mais aussi lorsque le thermomètre fait le grand écart. «Ces brusques changements de températures ont failli coûter la vie à nos tortues terrestres grecques, témoigne Guy Willems, vétérinaire et curateur au Parc Merveilleux à Bettembourg. Lorsqu'il fait anormalement doux en hiver, elles ressortent de leur hibernation (NDLR: elles s'enfouissent sous la terre) et sont alors à la merci d'une chute brutale des températures».

Le vétérinaire a trouvé une solution originale pour remédier au problème: «À l'automne, nous les mettons au frigo, à température constante, entre 4 et 6°C, et nous les réchauffons progressivement au printemps». Le curateur du Parc Merveilleux doit cependant reconnaître que le réchauffement climatique a aussi des avantages. La plupart des animaux du parc sont issus de pays exotiques, d'où des dépenses de chauffage importantes, quand l'hiver est rude. À titre d'exemple, maintenir un minimum de 15°C dans la maison malgache de Mahajanga coûte 30 000 euros certains mois. «Cette année, nous avons moins besoin de chauffer, ce qui nous permet de mieux absorber la hausse des coûts de l'énergie».

«Certaines espèces ne migrent plus vers le Sud»

À l'Administration de la nature et des forêts (ANF), on suit évidemment de près les conséquences du changement climatique. «Certaines espèces sont en pleine expansion géographique, explique un responsable à L'essentiel. Certains insectes, comme la mante, n'étaient pas présents au Luxembourg, il y a encore 50 ans. Aujourd'hui, on constate qu'ils commencent à coloniser le nord du pays. Autre exemple: la chenille processionnaire risque de proliférer à l'avenir, en raison des conditions climatiques».

L'ASBL natur&emwelt a également constaté des changements de comportement de certains oiseaux. «À cause d'hivers de plus en plus doux, certaines espèces comme la fauvette à tête noire, le rougequeue noir ou le milan royal ne migrent plus vers le Sud, indique Lieke Mevis. Il y a encore 30 ans, les migrations étaient limitées dans le temps au Luxembourg, de mi-septembre à octobre vers le Sud et à la fin de l'hiver vers le Nord. Ces périodes se sont décalées et il arrive même que les flux migratoires se chevauchent».