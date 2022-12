Au Luxembourg: Les animaux ne «sont pas des cadeaux de Noël»

LUXEMBOURG – Offrir un animal de compagnie à ses neveux pour les fêtes? Certains y pensent. C'est un grand non pour les associations et animaleries, qui tentent de responsabiliser les potentiels acheteurs.

Pexels/Illustration

«De potentiels clients arrivent souvent avec l'idée d'offrir un lapin à un filleul ou autre, on essaie de discuter avec eux, de voir si la personne est vraiment au courant et si elle a la place, explique un employé de l'animalerie Josy Welter, à la Belle Étoile. Ça les fait parfois réfléchir. On a déjà refusé des ventes lorsque c'est un achat impulsif».

Beaucoup ont cette idée de vouloir faire plaisir avec un animal en guise de surprise. C'est hors de question pour Liliane Sernon, vice-présidente de l'asile de Gasperich. Celui-ci a reçu plusieurs coups de fil avant Noël pour des chats. «On exclut totalement ce genre d'adoption, les animaux ne sont pas des cadeaux», insiste-t-elle. «On doit absolument rencontrer le futur propriétaire et il doit signer un contrat avec nous».

Pour éviter au maximum les abandons, les magasins Fressnapf vont plus loin en refusant totalement les ventes entre le 19 décembre et le 3 janvier. Les employés ont affiché un message plutôt clair sur les cages des rongeurs: «Un animal est un ami, les amis ne s'offrent pas, on les choisit». Une décision qui ne plaît pas à tous leurs clients. «Beaucoup essaient quand même d'en acheter. Ils se fâchent quand on leur dit qu'on n'en vend pas», admet Samira. Malheureusement, certains arrivent quand même à passer entre les mailles du filet, en achetant l'animal avant. «Il est rare qu'ils disent que c'est pour Noël», ajoute l'employée.

