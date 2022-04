Ferme en ville - Les animaux, rois de Luxembourg-Ville

Alix (4 ans) a «adoré les lapins», comme Noa (8 ans), tandis que Daphné (6 ans) a «préféré les veaux», et Greta (6 ans), «les abeilles». Il y en avait vraiment pour tous les goûts, ce week-end, sur la place de la Constitution, à Luxembourg, entre les animaux, les ateliers pour enfants, le marché des producteurs, les démonstrations culinaires et même un orchestre sur scène.

Cette 3e édition de la Ferme en ville a connu «un énorme succès de foule», confirme Luc Emering, président des Jeunes agriculeurs en charge de l'organisation, qui observait hier «le flux continu de gens à l'entrée du site». Le soudain et vif retour du froid n'a pas arrêté les familles, souvent avec des enfants de moins de dix ans, largement majoritaires au pied de la Gëlle Fra.

Une première pour la plupart des visiteurs, comme Julien, venu en voisin, qui trouvait l'événement «agréable et divertissant». Déjà organisée en 2017 et 2019, la Ferme en ville se veut comme «une sensibilisation, surtout chez les jeunes, au rôle fondamental et aux défis environnementaux de l'agriculture moderne», comme tient à le rappeler Luc Emering. Mais de là à susciter des vocations, il reste une marge, notamment pour Lia-Serena (6 ans), heureuse d'être là, mais qui «n'est pas intéressée de devenir agricultrice».