Les années 80 fêteront leur retour à Marbehan

Après une soirée électro avec Shameboy vendredi, ce sont les années 80 qui

seront à la fête

samedi.

Le petit village wallon de Marbehan, au Luxembourg belge, sera la destination de nombreux festivaliers, ce week-end. Sous un chapiteau sur le Parking du Bois des Isles, la soirée Hop'n'Roll s'adressera aux fans de la musique électro et punk, ce vendredi. Shameboy, le duo de DJ belges qui avait déjà assuré en décembre dernier lors de la soirée Electricity à la Rockhal, animera une partie de la nuit.

Autre tête d'affiche, Punish Yourself, groupe français qui se classe dans le punk. Les membres peints en fluo promettent un vrai spectacle pêchu. Sont également attendus sur scène le projet électro anglo-français Fixmer/McCarthy, les Français de Black Strobe et des DJ belges, parmi lesquels The High Dolls. Le samedi sera exclusivement consacré aux années 80.