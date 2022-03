Pacte de responsabilité : Les annonces de François Hollande saluées par l'UE

La Commission européenne a salué mercredi les mesures économiques annoncées la veille par le président français. Le parti d'Angela Merkel a également réagi positivement.

«Les mesures considérées devraient selon nous renforcer la compétitivité des entreprises françaises et avoir des effets bénéfiques sur la croissance et l'emploi», a souligné au cours d'un point de presse un porte-parole de la Commission, Olivier Bailly. Le chef de l'État français a détaillé mardi le «pacte de responsabilité» qu'il propose et qui prévoit notamment des allègements de charges de 30 milliards d'euros pour les entreprises et 50 milliards d'économies supplémentaires entre 2015 et 2017.