Les annonces «non genrées» de Luxair irritent certains au Luxembourg

L'évolution du champs lexical dans les aéroports et à bord des avions n'a pas échappé à l'ADR, qui cite un article sur la volonté des compagnies aériennes d'opter pour un langage plus inclusif et une communication «non genrée». D'autant que ce choix a également été effectué par la compagnie luxembourgeoise Luxair, qui a décidé d'abandonner dans ses annonces le traditionnel «Mesdames et messieurs» pour un plus rassembleur «Chers passagers».