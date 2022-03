Festival à Arlon : Les Aralunaires dévoilent l'affiche des 10 ans

ARLON - Pour la dixième édition, les organisateurs du festival les Aralunaires (1er au 6 mai à Arlon) ont présenté, ce dimanche, une affiche à la hauteur de l'événement.

Depuis 10 ans déjà, les organisateurs du festival les Aralunaires proposent aux amateurs de musique de découvrir début mai plus de 60 concerts, pop, rock, folk, jazz, électro ou encore hip hop dans des lieux singuliers d'Arlon (églises, appartements et maisons privés, tour romaine...), non loin de la frontière luxembourgeoise.