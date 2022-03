Les Arctic Monkeys méconnaissables

Méconnaissables mais épanouis, les Arctic Monkeys ont voulu

surprendre avec ce qui est leur troisième disque.

Ils nous ont fait patienter à coups de fausses pistes, de faux singles et de rumeurs. À l'idée que leur son se fasse triturer par Josh Homme des Queens Of The Stone Age, plus d'un fan demeurait dubitatif si pas craintif.

Plus rond, plus expérimental et plus chargé, le très joliment titré «Humbug» («tromperie») surprend, non pas du fait que ce soit forcément leur meilleur album, mais plutôt parce qu'on s'attendait à pire. Alex Turner n'a rien perdu de son débit à la fois agacé et mélancolique, mais c'est surtout l'instrumentation qui témoigne de la plus grande métamorphose. Le rythme se veut plus lent.