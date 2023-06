Luxexpo Open Air: Les Arctic Monkeys sont de retour au Luxembourg

Concert

Le groupe de Sheffield, en Angleterre, sera à Luxexpo Open Air le 4 juillet prochain... et avec eux un air de San Francisco qui résonnera sur Luxembourg! Les Arctic Monkeys sont arrivés en force en 2005 avec leur premier album «Whatever People Say I Am, That's What I'm Not», qui a reçu le titre d'album le plus rapidement vendu de l'histoire britannique. Après avoir sorti leur dernier album The Car en 2022, les Arctic Monkeys viennent d'annoncer une petite série de concerts européens en tête d'affiche à l'été 2023, dont une date au Luxembourg.