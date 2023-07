Rapport annuel 2022 de la CNS: Les arrêts maladie ont explosé, l'assurance maladie affiche un déficit de 41,6 millions d'euros

LUXEMBOURG - Plus d’un million d’incapacités de travail pour maladies et accidents de travail ont été émises en 2022.

Le nombre d'arrêts maladie a bondi de 31%. iStockphoto

Selon le rapport 2022 de la CNS, 1 037 368 d'incapacités de travail ont été saisies pour maladies et accidents (y compris les ordonnances de quarantaine et d'isolement Covid-19). C’est un bond de 31,1% par rapport à 2021. Si le nombre d’incapacités pour accidents de travail a légèrement diminué, passant de 38 206 à 37 769 (-0,6%), celui des arrêts maladie a littéralement explosé: la CNS a ainsi reçu 999 5998 arrêts maladie dont 180 536 pour Covid et… 819 063 arrêts «classiques», c’est quasiment 23 000 de plus qu’en 2021 (+40%) et 100 000 de plus qu'en 2019, avant la pandémie.

S’y ajoutent les incapacités pour raisons familiales: si celles émises pour Covid d’un enfant ont drastiquement diminué avec le recul de l’épidémie et l’assouplissement des mesures (27 695 contre 86 086, soit -68%), les certificats «classiques» ont bondi de 40%, passant de 56 752 à 79 589.

1,7 incapacité de travail par assuré

En comptant les congés maternité, les dispenses (grossesse et allaitement), les congés d’accompagnement en fin de vie ou encore les demande de reprise progressive du travail pour des raisons thérapeutiques, au total, les assurés ont donc envoyé 1 157 291 incapacités de travail à la CNS. Sachant que le Luxembourg comptait 663 614 cotisants en 2022, cela équivaut à un peu plus de 1,7 incapacité de travail par assuré.

Des arrêts compensés par la CNS à hauteur de 524,6 millions d’euros dont 290,7 millions pour la branche maladie et 233,9 millions pour la branche maternité. Côté prestations en nature, la CNS a déboursé au total plus de 3,23 milliards d’euros de remboursements dont 1,248 milliard pour les soins hospitaliers et 531,3 millions pour les soins médicaux.

La nouvelle Sécurité sociale a ouvert ses portes le 5 juin, dans le quartier de la Gare. Editpress

En tout, les dépenses de la CNS ont augmenté de 8,8% à 3,95 milliards et ont dépassé les recettes qui malgré une progression de 9,3% se sont élevées à 3,91 milliards. Pour un déficit affiché à 41,6 millions d’euros. C’est moins qu’en 2021 (55,7 millions) mais beaucoup plus qu’en 2020 (12,4 millions). La réserve globale de l’assurance maladie-maternité passe de 903,2 millions en 2021 à 861,6 millions d’euros en 2022, ce qui correspond à une régression de 4,6%. Une problématique dont s’est saisie début juin la quadripartite santé qui s’est inquiétée pour les réserves de l’assurance maladie-maternité.

«À ce rythme, elles auront disparu dans cinq ou six ans», avait alerté Cédric Neiens, directeur financier de la CNS. La ministre de la Santé, Paulette Lenert avait annoncé la création d’un groupe de travail chargé d’«analyser la situation et de faire des propositions» dans le but de résorber le déficit.

En 2022, 936 254 personnes (cotisants et leur famille) étaient protégées par la CNS soit 21 612 de plus qu’en 2021 (+2%). Plus d’un tiers n’habitait pas au Luxembourg.