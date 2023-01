Les arts créatifs à la portée de tous à l'Expo Creativ

Couture, bijoux, scrapbooking, sculpture sur bois, peinture, dessin, mosaïques... les arts créatifs étaient déclinés sous toutes leurs formes ce week-end à l'occasion de l'Expo Creativ à Luxexpo The Box. Plus de 70 exposants de sept pays étaient présents et bon nombre d'entre eux proposaient des ateliers pour les enfants. De quoi ravir de nombreuses familles.

C'est le cas de Murielle, venue d'Aubange avec son mari et ses deux filles. «C'est la troisième fois que nous venons. Surtout pour les ateliers. Cela permet d'avoir de nouvelles idées d'activités», explique-t-elle. Pour Louna, 5 ans, l'heure était à la peinture d'une licorne faite de béton et pour Mélina, 8 ans, de faire ses premiers points de couture. «Elle a reçu sa première machine à coudre pour Noël, elle était ravie de pouvoir faire un premier essai au salon», relate la maman. Certains visiteurs n'hésitent pas à faire une soixantaine de kilomètres depuis l'Allemagne pour venir à l'Expo Creativ. C'est ainsi que Tyler, 6 ans, a pu notamment découvrir la sculpture sur bois.

«Une découverte pour les enfants»

Chez Thérésa à Strassen, on bricole et dessine beaucoup. «Ici on peut participer à différents ateliers mais aussi trouver des choses qu'il n'y a pas en magasin. Par exemple, on cherchait un stylo pour faire du dessin avec des perles. On l'a trouvé ici ainsi que plusieurs accessoires», raconte la maman de deux enfants.