Les arts martiaux draguent le public au centre commercial

Démonstration d'aïkido en plein centre commercial, à Bertrange.

Aïkido, karaté, capoeira, judo et bien d'autres, une dizaine d'arts martiaux se dévoilent aux yeux de tous cette semaine dans les allées de la Belle Etoile. L'occasion pour la Fédération luxembourgeoise des arts martiaux (FLAM) de se présenter au grand public sous toutes ses facettes.

Nico Christmann, vice-président de la fédération, est ravi de cette opportunité: «Les allées de la Belle Etoile sont parfaites pour promouvoir nos disciplines devant le grand public. On vise des cibles très jeunes avec le baby karaté et des personnes plus âgées avec par exemple le taï-chi».

«Pouvoir se défendre»

Le but est donc de trouver de nouveaux licenciés chez les jeunes, mais pas seulement. «À la fédération, nous avons des sports de combat comme le karaté qui est plutôt destiné aux jeunes qui veulent faire de la compétition. Mais on a également des arts martiaux où l'on peut débuter plus tard et qui permettent de garder la forme et également de pouvoir se défendre en cas de besoin».