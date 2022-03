Consommation au Luxembourg : Les assurances font face à «des frais en plus»

LUXEMBOURG – L’Union luxembourgeoise des consommateurs dénonce une hausse des primes d’assurance, que les professionnels tentent de justifier.

Les pénuries et le renchérissement des coûts pèsent sur les primes.

Les compagnies d’assurance ont récemment procédé à des «augmentations drastiques», déplore l’Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC). Selon elle, certains ménages ont subi des hausses «de 15% et plus» concernant les primes d’assurances habitation. L’ULC juge «pour le moins très douteux que des augmentations de prix d’une telle ampleur puissent être justifiées».

«Il existe des contrats indexés pour éviter la sous-assurance, c’est-à-dire que les sommes assurées ne suffisent pas à couvrir les sinistres», explique Marc Hengen, administrateur délégué de l’Association des compagnies d’assurance et de réassurance (ACA). L’explication viendrait de la situation actuelle, avec les pénuries et le renchérissement des coûts: «Il y a des frais en plus de réparation, de construction, mais aussi dans l’automobile»».