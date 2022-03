Les astronautes de Discovery préparent une sortie

Les astronautes de la navette Discovery et l'équipage de la Station spatiale internationale préparaient mercredi la première sortie orbitale prévue jeudi, a annoncé la Nasa.

L'installation de la quatrième et dernière double paire d'antennes solaires permettra à l'ISS de disposer de toute la puissance électrique nécessaire pour effectuer les expériences scientifiques des laboratoires européen Columbus et japonais Kibo livrés à l'ISS en 2008. Les antennes doivent également permettre de doubler à six membres l'équipage permanent de l'ISS en mai.