Cérémonie: Les astuces d’une pro pour réussir son mariage

Ne pas porter de soutien-gorge, anticiper le rendez-vous chez le barbier ou prévoir des habits de rechange. Voilà qui permet d’éviter les mauvaises surprises, le jour de son mariage. Pixabay/Illustration

«Prenez un petit-déjeuner le jour J et ne soyez pas la dernière à vous faire coiffer et maquiller!» Julia Drachenberg, wedding planner canadienne, le répète inlassablement aux futures mariées qui la mandatent. Sur TikTok et Instagram, la jeune femme donne des conseils pour que le jour de son mariage soit le plus beau de sa vie. En voici quelques-uns.

Pas de soutien-gorge ni de chaussettes

«Ne portez pas de soutien-gorge le matin de votre mariage, si vous voulez éviter les marques des bretelles sur les épaules et le dos parce qu’on ne verra que ça sur les photos», prévient-elle. Elle recommande également d’enlever l’élastique pour cheveux, sa montre ainsi que ses chaussures, afin d’éviter les marques sur les poignets et les chevilles. En cas de temps frais, elle conseille de porter des socquettes basses ou des chaussettes pour ballerines.

Prévoir des rechanges

En cas de séance photos avant la cérémonie, la wedding planner prépare toujours vêtements de rechange, surtout s’il fait chaud. «Vous allez transpirer», prévient-elle. Pour le marié, une chemise suffit. Si la mariée porte des bandes adhésives ou des caches tétons autocollants, mieux vaut en avoir deux exemplaires au cas où ils ne tiendraient plus correctement.

Anticiper le passage chez le barbier

Pour éviter les rougeurs et l’apparition de boutons ou de coupures sur le visage, les hommes doivent se raser, ou se rendre chez le barbier , quelques jours avant la cérémonie. Si vous voulez changer de coupe de cheveux , évitez de passer chez le coiffeur la veille, au cas où le résultat ne vous plairait pas.

Définir un budget

«Il est important de savoir quelle somme vous voulez dépenser et comment», dit-elle, en expliquant qu’il faut prioriser ses goûts et ses envies. Choisir un jour de semaine, servir un dessert en portions individuelles plutôt qu’une pièce montée ou éviter d’imprimer pour chaque convive… Ce sont des petites choses qui peuvent faire économiser de l’argent. «Privilégiez ce qui est important pour votre mariage!»

Avertir les invités

Julia Drachenberg rappelle qu’il faut préciser aux invités TOUTES les informations: les lieux avec l’indication du trajet et les horaires précis, bien sûr, mais aussi la présence d’un photographe pour éviter que chacun prenne des photos, dire si le bar est payant, et mentionner le dress-code. «En avertissant tout le monde, vous évitez les malentendus et de mécontenter des invités».

Privilégier les cadeaux comestibles

«Si ce n’est pas comestible, plus de la moitié des cadeaux faits aux convives seront laissés sur place», avertit la professionnelle. Pots de miel, bouteilles du cocktail de la soirée, biscuits ou chocolats font parfaitement l’affaire.

Prendre un moment pour soi