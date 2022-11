«Emily in Paris»: Les astuces wellness de Lily Collins

Lily Collins a dévoilé sa routine bien-être. Instagram lilyjcollins

Bonne nouvelle pour les fans d’«Emily in Paris», la saison 3 fait son grand retour sur les écrans le 21 décembre prochain. À cette occasion, Lily Collins, alias Miss Emily Cooper, se livre sur sa routine beauté et bien-être, dans les pages de l’édition française de «Vogue», dont elle fait la couverture. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, elle n’a pas des goûts de luxe.

Nature, course et yoga

Pour recharger les batteries, l’actrice âgée de 33 ans mise sur la simplicité. «Me promener dans la campagne danoise et anglaise m’apaise et me ressource. Les collines et les forêts sont vraiment mon sanctuaire».

Côté sport, Lily Collins est une adepte de la course à pied et s’est récemment mise à la musculation, une discipline qui l’a fait «se sentir incroyablement forte». Elle fait aussi du yoga, du Pilates et du gainage.

Prendre soin de son mental

La tête d’affiche d’«Emily in Paris» mise sur l’acupuncture, à raison d’une fois par semaine, et les drainages lymphatiques pour réduire le stress et rester calme. L’écoute quotidienne de musique et le rire l’aident aussi à se sentir apaisée. «Plus je ris, moins je me sens angoissée», assure-t-elle.