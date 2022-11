Expogast: Les ateliers pâtisserie, «le passage obligé» des enfants

Avec les ateliers pâtisserie de l'EHTL, les enfants apprennent à faire des sculptures en massepain, à faire le glaçage et la décoration de cupcakes.

Du haut de ses 9 ans, Luise a l'habitude de pâtisser avec sa maman, Maria, «mais aussi toute seule». Mère et fille sont venues de Trèves (Allemagne) mardi à l'événement culinaire, Expogast à Luxexpo The Box. «Je savais qu'il y avait des ateliers pâtisserie pour les enfants alors c'était le passage obligé», explique Maria. Au programme: sculptures en massepain, glaçage et décoration de cupcakes. La jeune fille est aux anges.