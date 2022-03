Athlétisme : Les athlètes avec prothèse privés de Mondiaux

Le Conseil de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) a décidé d'interdire la participation d'un athlète avec prothèse aux Mondiaux.

«C'est une règle technique de compétition, le chapitre 5, qui a été approuvée», a indiqué le secrétaire général sortant de l'IAAF, Essar Gabriel. «De fait, on espère que les personnes avec prothèse participeront à leurs propres compétitions.» L'IAAF avait dans un premier temps refusé l'accès d'Oscar Pistorius à ses compétitions pour valides. L'institution, sur les bases d'une étude menée en Allemagne, avait conclu que le Sud-Africain, amputé des deux jambes sous les genoux à onze mois, bénéficiait grâce à ses lames d'un avantage certain.

Pistorius a décroché six médailles d'or aux jeux Paralympiques, en 2004, 2008 et 2012. Pistorius avait fait effectuer d'autres mesures invalidant les conclusions de la première expertise, et le Tribunal arbitral du sport (TAS) l'avait autorisé à disputer les compétitions pour valides, dont les Mondiaux et les JO.